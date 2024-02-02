Киев мог заранее подготовить атаку на Ил-76 с украинскими пленными – СМИ

Фото: телеграм-канал "Следком"

Украинская сторона заблаговременно подготовила атаку на российский самолет Ил-76 с пленными ВСУ, зенитно-ракетный комплекс Patriot работал из засады. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Согласно их данным, украинская армия переместила ЗРК в позиционный район заранее, где оружие находилось в пассивном режиме, ожидая команды на открытие огня. Собеседник агентства уточнил, что у ПВО существует понятие засады.

"Установка была перемещена в позиционный район заранее. ЗРК стоял с отключенной РЛС. Ничем себя не обнаруживая. Данные по эшелону борта они знали, ведь это согласовывалось с Украиной. Затем расчету передали команду на уничтожение, и они его атаковали", – сказал он.

Представитель силовых структур добавил, что комплекс Patriot требует много времени для развертывания.

Между тем представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что украинская сторона якобы попросила РФ передать тела военнопленных, которые погибли после крушения Ил-76. По его словам, Москва еще не дала своего ответа.

Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил данную информацию. Он уточнил, что Киев не обращался в администрацию президента РФ с просьбой передать тела военнопленных Украины, ставших жертвами крушения самолета.

24 января российский Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных Украины, разбился в Белгородской области. Минобороны РФ обвинило в этом ВСУ, заявив, что украинская сторона атаковала самолет.

Позже в Следственном комитете РФ рассказали, что украинские войска поразили Ил-76 из зенитно-ракетного вооружения, которое находилось в селе Липцы Харьковской области. Было возбуждено уголовное дело о теракте.

Следствие также пришло к выводу, что ВСУ атаковали Ил-76 американскими ракетами Patriot. Расследование по факту террористического акта, который совершил Киев, продолжается.

При этом в СМИ появилась информация, что в расчете атаковавшего самолет ЗРК могли находиться американцы. В оперативных службах уточнили, что состав мог включать в себя как украинцев, так и представителей США.

Военный самолет Ил-76 был сбит из комплекса Patriot – СК РФ