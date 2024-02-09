В Госдуме назвали заявление секретаря СНБО по Ил-76 ложью

Фото: телеграм-канал "Следком"

Депутат Госдумы от Крымского региона Леонид Бабашов назвал ложью заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, что на борту сбитого Ил-76 не было украинских пленных. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия провела расследование, в результате которого в обломках самолета нашли характерные отверстия, а также поражающие элементы, которые используются в ракетных установках производства США Patriot.

"Эти комплексы ПВО были поставлены на Украину, используются украинскими вооруженными силами", – заявил Бабашов.

Он подчеркнул, что, отрицая свою вину, украинские власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре. Политик признался, что его такой поступок украинских властей не удивил.

Ранее газета The New York Times написала, что чиновники США на условиях анонимности подтвердили, что самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит ракетой из комплекса Patriot.

Кроме того, американские чиновники признают вероятным, что некоторые из людей на борту были украинскими пленными. При этом они не подтверждали личности людей, находившихся в самолете.

Согласно заявлениям источников газеты, система Patriot, из которой был совершен удар по самолету Ил-76, была предоставлена не США, а одной из европейских стран.

24 января российский Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных Украины, был сбит в Белгородской области. Минобороны РФ обвинило в этом ВСУ, заявив, что украинская сторона атаковала самолет.

СК РФ выяснил, что самолет поразили из ЗРК, которая находилась в селе Липцы Харьковской области, которая находится под контролем украинских сил.

Следователи пришли к выводу, что ВСУ атаковали Ил-76 ракетами из американского комплекса Patriot. Аналогичную информацию подтвердил и Владимир Путин, рассказав о результатах экспертизы. Он подчеркивал, что не понимает, для чего украинцы сбили самолет со своими же военнослужащими.

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