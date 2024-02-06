США являются прямым соучастником удара по Ил-76 – Небензя

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Россия обладает неопровержимыми доказательствами того, что российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит американской системой Patriot. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Он подчеркнул, что проводимое Россией расследование теракта продвинулось вперед.

"Сегодня у нас имеются неопровержимые доказательства того, что для нанесения удара был использован ЗРК Patriot, что не оставляет сомнений в том, что Вашингтон является прямым соучастником и этого преступления", – приводит его слова РИА Новости.

Небензя также сообщил, что РФ готова информировать о результатах проводимого расследования любые заинтересованные международные организации. По его словам, соответствующее письмо уже было распространено в ООН.

Постпред РФ также отметил, что киевский режим отказался от требования провести международное расследование по сбитому Ил-76.

24 января российский Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных Украины и несколько членов экипажа воздушного судна, разбился в Белгородской области. Минобороны РФ обвинило в Киев в атаке на самолет.

По данным Следственного комитета РФ, ВСУ атаковали Ил-76 из зенитно-ракетного вооружения, которое находилось в селе Липцы Харьковской области. Было возбуждено уголовное дело о теракте.

Следствие также пришло к выводу, что атака на самолет была совершена американским комплексом Patriot.



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