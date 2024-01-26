Поразившее Ил-76 оружие находилось в селе Харьковской области – СК РФ

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Украинская сторона поразила российский самолет Ил-76 из зенитно-ракетного вооружения, расположенного в селе Липцы Харьковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.

Правоохранители задействовали радиолокационные средства объективного контроля воздушного пространства. Следователи и криминалисты продолжают осматривать территорию крушения Ил-76 в Белгородской области, а также проводить комплекс других мероприятий.

"Обнаруженные в ходе осмотра фрагменты тел погибших изымаются в установленном порядке и систематизируются для последующего назначения генетических экспертиз с целью идентификации останков. На отдельных частях тел погибших имеются характерные татуировки", – говорится в сообщении.

По данным СК, подобные символы были выявлены на телах у многих представителей войск Украины, в том числе полка "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация). Вместе с тем российские следователи нашли документы погибших в катастрофе украинских военнослужащих, подтверждающие их личности, а также сопроводительные документы ФСИН РФ.

Самолет Ил-76 с военнопленными Украины потерпел крушение 24 января в нескольких километрах от села Яблонова в Белгородской области. На борту находились 65 пленных, 3 сопровождающих и 6 членов экипажа. Все они погибли.

По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по самолету из зенитного ракетного комплекса.

Накануне на территории происшествия обнаружили элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты, поразившей Ил-76. В некоторых СМИ писали, что ВСУ могли ударить с помощью американского ЗРК Patriot. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

СК РФ возбудил уголовное дело после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области