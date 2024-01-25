СК возбудил уголовное дело о теракте после крушения Ил-76 в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Террористический акт") после крушения Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В сообщении уточнили, что российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января 2024 года в нескольких километрах от села Яблоново Белгородской области.

Отмечается, что для расследования уголовного дела сформировали следственно-оперативную группу, в нее вошли опытные следователи, криминалисты, эксперты. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены бортовые самописцы судна, которые направили на расшифровку, фрагментированные останки людей.

В СК подчеркнули, что по изъятым фрагментам фюзеляжа, иным вещественным доказательствам назначили экспертизы. Кроме того, допрашиваются очевидцы и свидетели произошедшего, продолжается осмотр места происшествия.

В ведомстве добавили, что первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места инцидента, позволяют сделать вывод, что самолет подвергся атаке зенитной ракеты с территории Украины.

В настоящий момент специалисты проводят комплекс следственных действий, направленных на установление лиц из числа вооруженных формирований Украины, которые причастны к совершению данного террористического акта.

Самолет Ил-76 на борту с украинскими военнопленными накануне потерпел крушение в Белгородской области. В момент ЧП в нем находились 65 пленных, а также три сопровождающих и шесть членов экипажа. Все они погибли.

По информации Минобороны РФ, самолет потерпел крушение после удара по нему из зенитного ракетного комплекса ВСУ. Украинский лидер Владимир Зеленский после произошедшего заявил, что Украина будет настаивать на организации международного расследования по факту произошедшего.

Утром 25 января на месте крушения Ил-76 обнаружили черные ящики. Они были переданы следователям для изучения.

Позднее на месте крушения Ил-76 были найдены элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты, поразившей самолет.

Между тем в Госдепе США уже заявили, что ожидают от РФ и Украины результатов расследования произошедшего.

Минобороны РФ назвало крушение Ил-76 терактом со стороны Киева