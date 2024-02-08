Чиновники США анонимно подтвердили поражение Ил-76 из ЗРК Patriot – СМИ

Фото: телеграм-канал "Следком"

Чиновники США на условиях анонимности подтвердили, что самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит ракетой из комплекса Patriot. Об этом со ссылкой на официальных лиц США пишет газета The New York Times.

"Публично американские официальные лица не комментируют, чем именно был сбит самолет, однако чиновники, которые говорили в частной беседе на условиях анонимности, заявили, что сообщения о том, что была использована ракета Patriot, верны", – указано в сообщении.

Кроме того, американские чиновники признают вероятным, что некоторые из людей на борту были украинскими пленными. При этом они не подтверждали личности людей, находившихся в самолете.

Согласно заявлениям источников газеты, система Patriot, из которой был совершен удар по самолету Ил-76, была предоставлена не США, а одной из европейских стран.

24 января российский Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных Украины, был сбит в Белгородской области. Минобороны РФ обвинило в этом ВСУ, заявив, что украинская сторона атаковала самолет.

СК РФ выяснил, что самолет поразили из ЗРК, которая находилась в селе Липцы Харьковской области, которая находится под контролем украинских сил.

Следователи пришли к выводу, что ВСУ атаковали Ил-76 ракетами из американского комплекса Patriot. Аналогичную информацию подтвердил и Владимир Путин, рассказав о результатах экспертизы. Он подчеркивал, что не понимает, для чего украинцы сбили самолет со своими же военнослужащими.

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