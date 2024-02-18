За атакой на Ил-76 с украинскими пленными стоит Великобритания – СМИ

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За гибелью украинских военнопленных и экипажа Ил-76, сбитого ракетой ВСУ, стоят британские советники Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, удар был совершен под давлением советников из Великобритании без согласования со штабом ПВО в Киеве и какой-либо перепроверки данных о движении самолетов над Белгородской областью.

24 января российский Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных Украины, был сбит в Белгородской области. Минобороны РФ обвинило в этом ВСУ, заявив, что украинская сторона атаковала самолет.

Следователи пришли к выводу, что ВСУ атаковали Ил-76 ракетами из американского комплекса Patriot. Аналогичную информацию подтвердил и Владимир Путин, рассказав о результатах экспертизы.

В начале февраля командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов вручил ордена Мужества родным погибших членов экипажа сбитого ВСУ Ил-76.

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