Ордена Мужества вручили родным погибших членов экипажа сбитого ВСУ Ил-76

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Командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов вручил родным погибших членов экипажа сбитого Вооруженными силами Украины (ВСУ) Ил-76 ордена Мужества.

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждены орденом Мужества посмертно", – объявили на траурном митинге, передает РИА Новости.

Награды получили родные шести погибших летчиков. Церемония проходит в спортивно-культурном комплексе (СКК) "Оренбуржье" в родном для летчиков Оренбурге.

Всего проводить в последний путь Станислава Беззубкина, Владислава Чмирева, Алексея Высокина, Андрея Пилуева, Сергея Житенева и Игоря Саблинского в СКК собрались сотни людей.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации в Кремле по вопросу награждения экипажа самолета.

24 января российский Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных Украины, разбился в Белгородской области. Минобороны РФ обвинило в этом ВСУ, заявив, что украинская сторона атаковала самолет.

Следственный комитет РФ выяснил, что самолет поразили из ЗРК, которая находилась в селе Липцы Харьковской области, которая находится под контролем ВСУ.

Следователи пришли к выводу, что украинские войска атаковали Ил-76 американскими ракетами Patriot. Аналогичную информацию подтвердил и Владимир Путин, сославшись на результаты экспертизы. Он подчеркивал, что не понимает, для чего украинцы сбили самолет со своими же военнослужащими.

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