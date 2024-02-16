ВСУ обстреляли Белгород из села Липцы, откуда был сбит российский Ил-76 – СМИ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинская армия накануне обстреляла Белгород из села Липцы Харьковской области, откуда был сбит российский Ил-76, перевозивший пленных ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Речь идет о расчете реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. В Минобороны РФ сообщали, что системы ПВО 15 февраля сбили 14 украинских снарядов.

Источник в силовых структурах уточнил агентству, что в настоящий момент ведется работа по ликвидации этого расчета.

"Она обязательно будет доведена до конца", – сказал он.

Киев обстрелял российский Белгород в четверг, 15 февраля. Количество жертв атаки ВСУ составило семь человек, в общей сложности травмы получили 19 человек, 15 из них попали в больницу.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Председатель СК Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, которые имеют отношение к обстрелам мирных граждан.

Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных Киева, был сбит в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны РФ, это сделала украинская сторона.

Правоохранители РФ заявили, что ВСУ поразили Ил-76 ракетами из американского комплекса Patriot. Подобную информацию предоставил и Владимир Путин.

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