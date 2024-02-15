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15 февраля, 13:38

Происшествия

Пять человек погибли при обстреле Белгорода ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 пострадали при обстреле ВСУ Белгорода. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

Среди пострадавших есть пять несовершеннолетних. Гладков уточнил, что всех раненых доставляют в больницы, им оказывается необходимая помощь.

"В городе Белгороде различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка 5 автомобилей повреждены осколками", – написал глава региона.

Кроме того, повреждения получили магазин и территория одного из промышленных предприятий. В Белгородском районе в селе Шагаровка разрушения были зафиксированы в двух частных домовладениях и одной машине. На месте происшествия работают оперативные службы, продолжается подомовой обход, заключил Гладков.

В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования белгородцам в связи с жертвами удара по Белгороду. Он указал, что украинские снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион и в обычные дворы.

Глава региона в своем телеграм-канале обвинил ВСУ в целенаправленных ударах по скоплению мирных жителей. Старовойт также заявил о готовности Курской области оказать помощь пострадавшему городу.

В Минобороны РФ также уточнили, что средства противовоздушной обороны сбили 14 украинских снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью. Атаку пресекли в 12:30 по Москве, уточнили в министерстве.

В Белгороде и Белгородском районе действует ракетная опасность, граждан попросили оставаться дома и не подходить к окнам.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов

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