Три украинских дрона сбили над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны России уничтожили три украинских беспилотника в Белгородской области и один беспилотник над территорией Брянской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака была пресечена в 12:30 по московскому времени.

Как ранее уточнил брянский губернатор Александр Богомаз, дрон ВСУ был уничтожен над территорией Стародубского муниципального округа. Глава региона рассказал, что БПЛА был запущен со стороны Украины. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.

Между тем в Суджанском районе Курской области объявили ракетную опасность. Губернатор региона Роман Старовойт уточнил, что дома следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. При нахождении на улице необходимо зайти в ближайшее здание или подземный переход, указал он.

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