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10 февраля, 06:46

Происшествия

ПВО перехватила и уничтожила 3 беспилотника над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО РФ перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью. Об этом Минобороны России сообщает в телеграм-канале.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

Беспилотники были уничтожены над территорией Брянской области дежурными средствами ПВО, добавили в оборонном ведомстве.

До этого Минобороны сообщило об уничтожении морского дрона ВСУ рядом с Крымом. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.

Ранее система противовоздушной обороны сбила над территорией Ростовской области БПЛА.

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