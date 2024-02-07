ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) России нанесли высокоточным оружием воздушного и морского базирования групповой удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщило Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

Уточняется, что российская армия нанесла удар, в том числе при помощи БПЛА, по предприятиям украинского ВПК, в которых изготавливали безэкипажные катера, береговые ракетные комплексы, ракеты к реактивным системам залпового огня и взрывчатые вещества.

Цель удара была достигнута, а все объекты поражены, добавили в военном ведомстве.

Ранее министерство передавало информацию, что ВС РФ за неделю нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по центрам принятия решений и объектам украинского ВПК, арсеналам и аэродромной инфраструктуре. Помимо этого, российские военные поразили пункты дислокаций украинских военнослужащих, формирований националистов и иностранных наемников.

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