Войска РФ заняли более выгодные рубежи на донецком направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи на донецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск "Юг" Вадима Астафьева.

Он добавил, что бойцы РФ также отразили на данном направлении пять атак украинских войск, нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Клещеевки, Курдюмовки, Богдановки, Новомихайловки и Георгиевки.

Суточные потери ВСУ на данном участке фронта составили до 335 военных, один танк, три боевые бронированные машины, две РЛС контрбатарейной борьбы и десять автомобилей.

Также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили гаубицу М-777, а российские системы противовоздушной обороны сбили 14 украинских беспилотников, рассказал Астафьев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, арсеналам и аэродромной инфраструктуре.

До этого российские подразделения пресекли четыре попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротации войск на южнодонецком направлении, в районах Старомайорского и Ровнополя.

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