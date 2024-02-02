ВС РФ освободили населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка за прошедший месяц

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Российская армия освободила за прошедший месяц села Веселое, Крахмальное и Табаевка. Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил в рамках совещания с руководящим составом ВС РФ успехи бойцов в ходе спецоперации на Украине.

"В ходе активных действий на купянском, краснолиманском и донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка", – передает ТАСС его слова.

Кроме того, Шойгу обратил внимание, что ВС РФ продолжают снижать потенциал вражеских войск в зоне боевых действий.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ в ночь на 31 января поразили в Харькове несколько оборонных объектов и офис, где часто бывали иностранные военные. В частности, попадания фиксировались в районе Харьковского тракторного завода и здания "Укртелекома".

До этого в Минобороны РФ рассказали, что российский ударный вертолет Ка-52 поразил опорный пункт украинских войск на купянском направлении.



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