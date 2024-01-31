Вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Российский ударный вертолет Ка-52 поразил опорный пункт украинских войск на купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что, помимо вертолета Ка-52, в состав ударной группы армейской авиации ВКС в ходе боевого вылета вошли вертолет поисково-спасательного обеспечения Ми-8 и группа огневого прикрытия.

Ударный вертолет уничтожил опорные пункты противника и живую силу ВСУ, которые были обнаружены службой разведки. Чтобы обойти ПВО противника, летчики выполнили подлет в зону боевого применения на предельно малых высотах, добавили в ведомстве.

Ранее российская армия с помощью оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии в течение суток уничтожила украинский склад горючего, радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии и живую силу ВСУ с военной техникой в 112 районах.

До этого военнослужащие РФ пресекли шесть попыток ВСУ усилить позиции на южнодонецком направлении за сутки. Потери противника при этом составили до 70 солдат и два автомобиля.

Минобороны РФ показало работу экипажей вертолетов Ка-52 и Ми-28 в зоне СВО