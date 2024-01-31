Губернатор Запорожской области сообщил о постепенном продвижении ВС РФ в регионе

Фото: Министерство обороны РФ

Российские подразделения постепенно продвигаются в Запорожской области, сберегая личный состав. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Евгения Балицкого.

"Мы очень бережем личный состав, поэтому не стоит задача за какой-то разрушенный населенный пункт положить десятки жизней наших солдат", – поделился глава области.

Балицкий подчеркнул, что взятие позиций противника происходит очень аккуратно: сначала российские бойцы производят по месту удар артиллерией, и только после этого войска начинают минимальное движение.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российская армия с помощью оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии в течение суток уничтожила украинский склад горючего, радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии и живую силу ВСУ с военной техникой в 112 районах.

До этого войска РФ освободили село Табаевка в Харьковской области на купянском направлении. Кроме того, в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области российские силы смогли отразить три атаки украинских штурмовых групп.

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