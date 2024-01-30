Директор ЦРУ заявил, что 2024 год станет для ВСУ испытанием на выносливость

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Текущий год станет тяжелым для Украины на поле боя. Об этом говорится в материале главы ЦРУ США Уильяма Бернса для Foreign Affairs.

По словам главы американской разведки, Соединенные Штаты потеряли собственное превосходство под растущим влиянием РФ и Китая. Эти аспекты, уверен он, создают геополитические сложности в мире.

В частности, отметил Бернс, Владимир Путин восстанавливает оборонное производство в РФ. В связи с этим Москва уверена, что сможет "раздавить Украину и измотать ее западных сторонников", заявил он.

"Этот год, вероятно, будет тяжелым на поле боя на Украине, испытанием на выносливость", – считает Бернс.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия для Украины являются путем к миру. Он также выразил уверенность, что союзники по Североатлантическому альянсу будут продолжать поддерживать Украину.



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