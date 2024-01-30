Войска РФ сорвали 6 попыток усиления ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие РФ пресекли шесть попыток ВСУ усилить позиции на южнодонецком направлении за сутки. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск "Восток" Александра Гордеева пишет РИА Новости.

Потери противника при этом составили до 70 солдат и два автомобиля. Кроме того, сообщил Гордеев, мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии отразили две атаки украинских войск в районе Приютного.

Также артиллеристы поразили опорные пункты и места скопления живой силы ВСУ в районах Константиновки и Новомихайловки. Были уничтожены два пункта временной дислокации, пункт управления беспилотниками и грузовик с боеприпасами, добавил Гордеев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России освободили село Табаевка в Харьковской области на купянском направлении. Кроме того, в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области российские силы смогли отразить три атаки украинских штурмовых групп.

До этого в российском военном ведомстве рассказали, что армия РФ за неделю взяла в плен 35 бойцов украинской стороны, из которых 16 человек сдались в плен на краснолиманском направлении.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения