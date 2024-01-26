Российская армия за неделю взяла в плен 35 бойцов ВСУ – МО РФ

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Российская армия за неделю взяла в плен 35 бойцов украинской стороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих, из которых 16 человек – на краснолиманском направлении", – говорится в сообщении.

Днем ранее стало известно, что военные ВС России, бесшумно попав в тыл противника, заняли позиции украинской армии и офицера, пришедшего туда с проверкой. Как уточнили в Минобороны РФ, вражеский начальник не ожидал увидеть бойцов РФ и пришел без охраны.

До этого ВС РФ улучшили положение по переднему краю на донецком направлении, а также отразили две атаки украинских войск. В результате ВСУ потеряли до 220 бойцов, а также три танка, 16 автомобилей и восемь боевых бронированных машин.