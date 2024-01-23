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Союзники Киева в скором времени начнут открыто обсуждать раздел Украины, чтобы прекратить боевые действия в государстве. Об этом бывший чешский дипломат Петр Друлак рассказал в интервью Parlamentni listy.

По его словам, Киев не будет контролировать все территории, которые входят в международно признанные границы Украины.

"Те, кто на этом настаивает и считает это главным условием мира, пребывают в иллюзиях. Те, кто понимает, что Украина будет поделена и уменьшится, смотрят на вещи трезво", – отметил дипломат.

Он добавил, что потерявший поддержку Запада Киева будет продолжать "сыпаться" во время конфликта с Россией. Это произойдет в том случае, если союзники Украины не заставят ее пойти на уступки.

Друлак, говоря о наступлении в будущем истины, уточнил, что Украина "не сохранится". В качестве примера он привел Афганистан и Ирак, от которых отказались западные чиновники. Аналогичная судьба ждет и Киев, заключил дипломат.

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков рассказал, что группировки украинской армии в скором времени будут вынуждены отойти на новый оборонительный фронт. По его словам, новая линия располагается в 10–15 километрах от линии боевого соприкосновения.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения