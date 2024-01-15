Командир бригады ВСУ заявил о критической ситуации с личным составом

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Украинские войска испытывают критическую ситуацию с личным составом. Об этом заявил командир пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко.

"В войсках ждут свежее пополнение очень сильно, потому что на многих направлениях во многих подразделениях ситуация вполне себе критическая и с личным составом, и качество приходящего личного состава оставляет желать лучшего", – приводит его слова РИА Новости.

Тарасенко уточнил, что в основном в качестве пополнения прибывают мужчины "очень старшего возраста и с кучей проблем, которые возникают в таком возрасте". По его словам, ВСУ очень не хватает молодых бойцов, а средний возраст военнослужащих составляет более 40 лет.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что за минувшую неделю украинская армия потеряла около 200 человек в Крынках Херсонской области. Он также рассказал, что бойцы ВСУ часто попадают в плен с обморожением на фоне непростых погодных условий.

До этого Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции задался вопросом, зачем украинская армия "пихает людей на истребление" на "плацдарм" в Крынках на левом берегу Днепра. По словам российского лидера, там они попали в огневой мешок, и теряют не просто военнослужащих, а штурмовые отряды, которые являются элитой.



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