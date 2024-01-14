В Херсонской области сообщили, что ВСУ за неделю потеряли около 200 человек в Крынках

Фото: president.gov.ua

За минувшую неделю украинская армия потеряла около 200 человек в Крынках Херсонской области. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо в своем официальном телеграм-канале.

"За последнюю неделю на направлении общие потери противника в живой силе составили свыше 200 боевиков, уничтожены два самоходных и одно буксируемое орудие, 12 минометов, один танк, одна ББМ, один ЗРК, одна установка РСЗО, семь автомобилей, 15 лодок, 38 БПЛА", – уточняется в его публикации.

Кроме того, он рассказал, что бойцы ВСУ часто попадают в плен с обморожением на фоне непростых погодных условий.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ с 6 по 12 января нанесли 23 групповых удара, в том числе "Кинжалами", по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и пунктам дислокации ВСУ. Российские войска атаковали высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, гиперзвуковыми ракетами и беспилотниками.

До этого издание ABC News привело данные, согласно которым количество тяжелораненых военнослужащих ВСУ увеличилось на 30% за последние несколько недель.



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