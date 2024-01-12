ВС России за неделю нанесли 23 удара по ВПК Украины и пунктам дислокации ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) РФ с 6 по 12 января нанесли 23 групповых удара, в том числе "Кинжалами", по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и пунктам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в своем телеграм-канале.

Ведомство отметило, что российские войска атаковали высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотниками. Удары пришлись на предприятия украинского ВПК, в которых производят, модернизируют и ремонтируют самолеты, БПЛА, бронетехнику, пусковые установки ракетные комплексы и артиллерийские системы. Также поражены пункты дислокации ВСУ, в которых дислоцировались националисты и иностранные наемники, добавили там.

В Минобороны РФ указали, что цель ударов была достигнута, все назначенные объекты поражены.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по складу боеприпасов и двум цехам сборки беспилотников украинской армии. По данным российского министерства обороны, в течение суток были поражены радиолокационные станции воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки БПЛА, 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 121 районе.

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