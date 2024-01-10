ВС РФ поразили склад боеприпасов и два цеха сборки беспилотников ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ ударили по складу боеприпасов и двум цехам сборки беспилотников украинской армии. Министерство обороны России рассказало об этом в своем телеграм-канале, опубликовав ежедневную сводку о ходе спецоперации на Украине.

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными БПЛА группировок войск ВС РФ в течение суток поражены РЛС воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки беспилотников, 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 121 районе", – сообщается в публикации.

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что российская армия методично снижает потенциал вражеских войск в ходе спецоперации на Украине. По его словам, потери противника за прошлый год составили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.

8 января в Минобороны РФ доложили, что российские военные нанесли групповой удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. При нанесении удара использовалось высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".



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