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Российские военные нанесли удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщает Минобороны РФ.

Групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал".

По словам российских военных, "Кинжал" способен поражать цели на дальности более двух тысяч километров, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее солдаты РФ сорвали восемь попыток ротации украинских войск на южнодонецком направлении. ВСУ потеряли на данном направлении более 90 солдат убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и шесть пикапов.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что расчет гаубицы Д-30 российских войск с первого выстрела уничтожил замаскированный блиндаж на купянском направлении, в котором находился командный пункт ВСУ.

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