Пушилин заявил, что Россия, в отличие от Киева, бьет только по военным объектам

Фото: kremlin.ru

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ наносит удары только по военным объектам на Украине, в отличие от Киева, который обстреливает мирных граждан в Белгороде и Донецке. Об этом он заявил РИА Новости.

По его словам, в данном конфликте нельзя терять человечность, необходимо оставаться людьми.

"У нас как ни у кого других с 2014 года есть какое-то моральное право поступить эмоционально и работать наотмашь, но мы не такие. И в этом наше отличие", – отметил Пушилин.

Глава ДНР заявил, что вся Россия сплотилась вокруг решения Владимира Путина о спецоперации на Украине потому, что люди видят, что РФ действует по справедливости.

Он подчеркнул, что российская сторона никогда не простит себе, если сможет победить на какой-либо дистанции при помощи ковровых бомбардировок или обстрелов мирного населения.

"Сжимая зубы, теряя близких – мы это проходим с 2014 года, но это не заставило нас перестать быть людьми", – добавил Денис Пушилин.

30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода. В результате атаки погибли 25 человек. Общее число пострадавших в результате обстрела достигло 109 человек, 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, а 25 – федерального.

Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом. Как отметил президент РФ, обстрел Белгорода был целенаправленным ударом по гражданскому населению. Он подчеркнул, что Россия ответит Украине.

СК РФ, в свою очередь, возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.

Эвакуированные из Белгорода в Москву пациенты перенесли полет хорошо