Число пострадавших при обстреле ВСУ больницы в Донецке достигло 3 человек

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Количество пострадавших при ударе украинских войск в канун Рождества по территории центральной горбольницы №6 в Ленинском районе Донецка увеличилось до трех человек. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК.

Уточняется, что всего за прошедшие сутки ВСУ совершили 76 обстрелов по территории Донецкой Народной Республики, в результате которых погибли 3 человека, еще 12 пострадали.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате обстрела больницы в Донецке со стороны ВСУ. Также уточнялось, что при ударе украинской армии повреждения получило здание больницы.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что более 500 машин были повреждены из-за обстрелов города со стороны ВСУ с 29 декабря. Он уточнил, что на сегодняшний день специалистам удалось обследовать примерно половину от общего числа поврежденного транспорта.

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