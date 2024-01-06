Более 500 машин были повреждены из-за обстрелов Белгорода с 29 декабря

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Более 500 машин были повреждены из-за обстрелов Белгорода со стороны ВСУ с 29 декабря, сообщил глава города Валентин Демидов. Мэр провел совещание, на котором обсуждались вопросы, касающиеся восстановительных работ. Подробнее об этом он рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"По данным на этот момент, известно о повреждении 519 единиц автотранспорта. В ночь на 29 декабря было повреждено 44 машины, 30 декабря – 274, 2 января – 103, 4 января – 98", – говорится в его публикации.

Демидов уточнил, что на сегодняшний день специалистам удалось обследовать примерно половину от общего числа поврежденного транспорта. Местные власти решили разделить все поврежденные участки на шесть отдельных секторов.

По словам мэра, приоритетной задачей сейчас остается остекление. Также рабочие стараются как можно скорее восстановить фасады и кровли домов, резюмировал он.

30 декабря украинская сторона обстреляла центр Белгорода. В результате этого погибли 25 человек. Общее число пострадавших в результате обстрела достигло 109 человек, 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, а 25 – федерального.

Днем 2 января ВСУ вновь совершили обстрел Белгородской области. Один мирный житель погиб и еще 11 пострадали.

На следующий день российские ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Под украинский обстрел также попало село Солоти Валуйского городского округа.

Уже 5 января глава региона Вячеслав Гладков рассказал о сохраняющейся непростой ситуации в Белгороде. Власти города помогают перевозить людей в пункты временного размещения, а также работают над восстановлением поврежденного в результате обстрелов имущества.



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