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02 января, 23:39

Происшествия

Система ПВО сбила девять воздушных целей в небе над Белгородом

Фото: Министерство обороны РФ

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила девять воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО – сбито 9 воздушных целей на подлете к городу", – информировал он.

По предварительной информации, пострадавших в результате атаки не выявили. Однако три частных дома, газовая труда и автомобиль получили повреждения.

Последствия на земле уточняют оперативные службы, добавил Гладков.

В телеграм-канале Минобороны РФ уточняется, что среди сбитых воздушных целей оказались ракеты реактивной системы залпового огня "Ольха" и ОТРК "Точка-У". Они были запущены с украинской стороны.

До этого в регионе была объявлена воздушная тревога. По информации СМИ, в небе над Белгородом раздались взрывы, после чего в домах задрожали стекла. Местных жителей призвали спуститься в укрытия.

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