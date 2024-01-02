Число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ увеличилось до 11

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Число человек, которые пострадали при дневных обстрелах Белгорода со стороны украинской армии, выросло до 11. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате трех обстрелов получили ранения 11 человек", – написал он.

Более того, из-за обстрелов со стороны Украины оказались повреждены 53 частных дома, шесть квартир, семь хозяйственных построек, 37 автомобилей и один автобус.

2 января система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над Белгородом более десяти украинских ракет. Сначала в воздухе было ликвидировано пять, а затем восемь воздушных целей.

Позже стало известно, что ВСУ совершили еще один обстрел Белгорода. В результате него погиб один человек. Мужчина находился в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд.



При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов