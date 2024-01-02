ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области – Гладков

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сообщается, что при обстреле один снаряд попал в административное здание одного из промышленных предприятий. В здании выбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет. Глава региона отметил, что сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины 2 января один мирный житель погиб и еще пятеро пострадали.

Во вторник, 2 января, средства российской противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью несколько ракет украинской РСЗО "Ольха".

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. На подлете к городу было сбито четыре воздушных цели. Предварительно, пострадал один человек. У него выявили осколочные ранения верхних и нижних конечностей.

30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода. В результате атаки погибли 25 человек. Общее число пострадавших в результате обстрела возросло до 109 человек, 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, а 25 – федерального.