В Совфеде заявили, что ответные удары РФ помешают атакам ВСУ на Белгород

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ответные удары России позволят пресечь новые атаки украинской армии на Белгород и другие приграничные регионы. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" высказал первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор заявил, что Украина, будучи "раненым зверем" и находясь в условиях спецоперации, пытается нанести России ответные удары. Он также добавил, что Генштаб РФ предпринимает меры по усилению ПВО в регионах страны.

"И я надеюсь, что те ответные удары, которые мы наносим по центрам принятия решения, по стратегическим объектам Украины принесут эффект, и эти варварские налеты на мирное население нашей страны будут сведены на нет", – сказал Джабаров.

Украинская армия обстреляла Белгород 30 декабря и 2 января. В результате атаки 30 декабря погибли более 20 и пострадали свыше 130 человек.



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