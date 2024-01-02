Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде второй раз за день

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Белгороде снова запустили сирену ракетной опасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он призвал всех жителей города спуститься в укрытие.

Первая сирена ракетной опасности была запущена в городе днем 2 января. Позже ее отменили.

Также над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. На подлете к городу было сбито четыре воздушных цели. Предварительно, пострадал один человек. У него выявили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

В субботу, 30 декабря, власти Белгорода сообщили, что ВСУ обстреляли центр города. Гладков призвал местных жителей спуститься в укрытие. В Белгороде также сработала сирена ракетной опасности.

В результате атаки погибли 25 человек. Общее число пострадавших в результате обстрела возросло до 109 человек, 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, а 25 – федерального.

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