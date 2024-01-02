Система ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. На подлете к городу было сбито четыре воздушных цели, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Предварительно, пострадал один человек. У него выявили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

Информация по разрушениям уточняется. Оперативные и аварийные службы прибыли на место происшествия.

Также Гладков уточнил, что в городе был отменен сигнал ракетной опасности.

В субботу, 30 декабря, власти Белгорода сообщили, что ВСУ обстреляли центр города. Гладков призвал местных жителей спуститься в укрытие. В Белгороде также сработала сирена ракетной опасности.

В результате атаки погибли 25 человек. Общее число пострадавших в результате обстрела возросло до 109 человек, 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, а 25 – федерального.

Владимиру Путину доложили о ситуации в регионе. СК России возбудил ряд уголовных дел в связи с ударами украинских военных.

Президент РФ назвал произошедшее террористическим актом. Как отметил Путин, обстрел Белгорода был целенаправленным ударом по гражданскому населению. Он подчеркнул, что Россия ответит Украине.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов