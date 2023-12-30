Ребенок погиб при обстреле ВСУ двух сел в Брянской области

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли села Кистер и Борщево Погарского района Брянской области, погиб ребенок 2014 года рождения. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, было выпущено более 10 снарядов из РСЗО по мирным объектам. На месте работают оперативные и экстренные службы. Предварительно, разрушения отсутствуют.

Богомаз выразил соболезнования родным погибшего и заверил, что семье окажут всю необходимую помощь.

Накануне четыре украинских беспилотника были сбиты силами ПВО в Брянской области. Пострадавших и разрушений нет.

До этого украинская армия выпустила по селу Зерново Суземского района Брянской области более 30 снарядов. Ранение получил местный житель, ему оказали всю необходимую помощь.

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