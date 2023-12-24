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24 декабря, 13:05

Происшествия

ВСУ выпустили более 30 снарядов по селу Зерново в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Подслушано Брянск"

Украинская армия выпустила по селу Зерново Суземского района более 30 снарядов, сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"По уточненным данным, по селу Зерново украинские террористы произвели минометный обстрел, а также обстрел из танкового орудия. Ранен местный житель", – написал он.

По словам Богомаза, пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь. В результате обстрела разрушения получила хозпостройка, также было нарушено энергоснабжение. На территории ЧП работают экстренные и оперативные службы, бригады энергетиков организовали восстановительные мероприятия.

Ранее стало известно, что пять человек получили травмы в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ в Грайворонском городском округе Белгородской области. Как уточнил Богомаз, медики местной больницы оказали первую помощь мужчине с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги.

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