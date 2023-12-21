Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ села в Брянской области

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Сопычи Погарского района, в результате чего пострадал один мирный житель. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"В результате обстрела повреждено производственное помещение. Все экстренные и оперативные службы работают на месте", – написал Богомаз.

Утром в четверг, 21 декабря, украинская армия предприняла попытку атаковать объекты на территории Суражского района Брянской области при помощи беспилотника. Российская ПВО уничтожила этот дрон, уточнил Богомаз. Пострадавших нет.

До этого под обстрел ВСУ попал поселок Забрама в Брянской области. В результате этого на территории населенного пункта было частично нарушено энергоснабжение.

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