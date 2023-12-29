Четыре беспилотника за день было уничтожено в Брянской области – губернатор

Фото: Министерство обороны РФ

Четыре украинских беспилотника были сбиты силами ПВО в Брянской области за день. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Как сообщил Богомаз, в пятницу, 29 декабря, было обезврежено четыре украинских беспилотника самолетного типа над Стародубским округом и Унечским районом.

"Над Стародубским муниципальным округом сбит беспилотный авиационный комплекс разведчик. Пострадавших и разрушений нет", – сообщил Богомаз.

Губернатор также отметил, что на месте работают оперативные службы.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил об уничтожении беспилотника в ночь на 27 декабря.

До этого российская система ПВО перехватила и уничтожила 33 украинских дрона над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.