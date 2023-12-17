ПВО РФ уничтожила 33 украинских дрона над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Тридцать три украинских беспилотника были перехвачены и уничтожены российскими системами ПВО над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей", – указано в сообщении.

Ранее российские системы ПВО отразили попытку массированной атаки украинских беспилотников по Крыму. В течение суток российская ПВО сбила 49 украинских дронов, а также 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Ураган и Ольха.

До этого украинские беспилотники атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, в селе Крупец было зафиксировано три прилета, в результате которых в восьми домах были повреждены заборы, окна и крыши.

Кроме того, удар пришелся в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева, там была повреждена компрессорная станция, а в Железногорском районе – линия электропередачи.



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