Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы ПВО отразили попытку массированной атаки украинских беспилотников по Крыму, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Накануне вечером средства противовоздушной обороны России уничтожили 26 вражеских беспилотников над полуостровом. В ночь на субботу ПВО РФ уничтожили еще шесть украинских БПЛА.

Всего в течение суток российская ПВО сбила 49 украинских дронов, а также 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Ураган и Ольха. Их удалось уничтожить в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Токмак Запорожской области, Новая Каховка, Каиры и Алешки Херсонской области.

Ранее сообщалось, что ВС РФ разрушили склад украинской армии ракетно-артиллерийского вооружения в Черниговской области. Как уточнили в Минобороны России, посредством сил авиации, артиллерии и беспилотников российская армия поразила в том числе живую силу Вооруженных сил Украины.

До этого стало известно, что в ночь на 10 декабря самолеты группировки российских войск Запад нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией было нанесено огневое поражение позициям украинской армии в районах Кисловки, Берестового, Новоселовского и Урочища Кринички.