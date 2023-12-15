Российские силы сбили 26 украинских БПЛА над Крымом

Фото: Министерство обороны РФ

Российские системы ПВО сбили над Крымом 26 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня в период с 20:30 до 22:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Республики Крым", – говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что российская система ПВО уничтожила дрон над Севастополем. По его словам, повреждений инфраструктуры не выявили. Губернатор подчеркнул, что в городе продолжают контролировать обстановку.

До этого противовоздушная оборона сбила четыре украинских беспилотника над территорией Курской области. Жителей призвали сохранять спокойствие.

Собянин сообщил о сбитом в районе Подольска БПЛА