ВС РФ поразили центр подготовки и применения украинских БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) в ходе специальной военной операции поразили центр подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.



Также российские силы за прошедшие сутки ликвидировали украинское хранилище авиационного топлива и три радиолокационных станции обнаружения и сопровождения воздушных целей – две П-18 и одну СТ-68, уточнили в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что подразделения ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 103 районах. В частности, силами ПВО РФ были перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS, а также уничтожены шесть украинских беспилотников.

По данным российского оборонного ведомства, украинские беспилотники были сбиты в районах Федосеевки и Шипиловки в ЛНР, Владимировки в ДНР, а также Комсомольское в Запорожской области и Голой Пристани в Херсонской области.



Ранее российские военнослужащие отразили атаку штурмовой группы ВСУ на южнодонецком направлении. А над южной частью акватории Азовского моря российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две переделанные для ударов по наземным целям украинские зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200.

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