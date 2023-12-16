Три человека пострадали в результате атаки дрона в ЛНР

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Три человека получили травмы в результате атаки дрона в Лисичанске. Правительство ЛНР рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"В результате атаки дрона-камикадзе на гражданский автомобиль на окраинах Лисичанска пострадали трое мирных жителей: молодой мужчина, женщина и 20-летняя девушка", – сообщается в публикации.

В свою очередь, глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко уточнила, что в настоящий момент нет никакой угрозы жизням пострадавших.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. В результате произошедшего никто не пострадал, однако частично был поврежден один жилой дом и хозяйственные постройки.

До этого дрон-камикадзе ВСУ атаковал поселок под Белгородом. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в результате вражеских действий пострадали два человека.



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