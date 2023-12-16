Женщина пострадала в результате обстрела Старомихайловки со стороны ВСУ

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Украинские войска атаковали Старомихайловку под Донецком, в результате чего пострадала женщина. Глава города Алексей Кулемзин рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"В результате обстрела поселка городского типа Старомихайловка по улице Ленина получила ранение женщина 1982 года рождения", – сообщается в его публикации.

Ранее украинские боевики открыли огонь по населенному пункту Суземка в Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, обошлось без пострадавших.

До этого стало известно, что двое сотрудников МЧС погибли при повторном обстреле Донецка со стороны украинских боевиков. Еще десять огнеборцев получили различные ранения.



Артиллерия ВСУ вновь атаковала Донецк