ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка кассетными снарядами

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Украинские боевики подвергли обстрелу Ленинский район Донецка. Для атаки вражеские силы использовали кассетные боеприпасы. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК.

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19:20 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Ленинский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", – уточняется в публикации.

Ранее стало известно, что в результате украинского обстрела центрально-городского района Горловки в ДНР погиб мирный житель. Еще один мужчина в Никитовском районе получил ранения.

Сообщалось, что за сутки украинские войска произвели 56 обстрелов по территории четырех населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Так, под вражеским огнем оказались Донецк, Горловка, Макеевка и Ясиноватский район. Были повреждены 24 жилых дома и 10 объектов гражданской инфраструктуры.



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