Двое пожарных погибли при повторном обстреле Донецка со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "МЧС ДНР"

Двое сотрудников МЧС погибли при повторном обстреле Донецка со стороны украинских боевиков. О происшествии рассказывает пресс-служба МЧС ДНР.

"Во время тушения пожара из-за повторного обстрела погибли два огнеборца МЧС России, еще 10 – пострадали", – сообщается в публикации.

Ранее стало известно, что в результате украинского обстрела центрально-городского района Горловки в ДНР погиб мирный житель. Еще один мужчина в Никитовском районе города получил различные ранения.

Сообщалось, что за сутки украинские войска произвели 56 обстрелов по территории четырех населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Так, под вражеским огнем оказались Донецк, Горловка, Макеевка и Ясиноватский район. Были повреждены 24 жилых дома и 10 объектов гражданской инфраструктуры.



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