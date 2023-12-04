04 декабря, 13:00Происшествия
Двое сотрудников МЧС тяжело ранены после удара дрона ВСУ
Фото: телеграм-канал "Андрей Алексеенко"
Два сотрудника МЧС РФ получили тяжелые ранения в результате атаки украинских военных в Алешках Херсонской области, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале.
По его словам, украинский беспилотник атаковал машину МЧС.
Ранее украинские солдаты применили новый тип ракет JROF HEF во время обстрела Калининского района Донецка.
Уточнялось, что данный тип ракет с поражающими элементами в виде 9 100 шариков и увеличенной дальностью до 40,2 километра был произведен в Словакии и передан Киеву странами Североатлантического альянса.
До этого Вооруженные силы Украины обстреляли город Стаханов в Луганской Народной Республике.
Артиллерия ВСУ вновь атаковала Донецк
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