Двое сотрудников МЧС тяжело ранены после удара дрона ВСУ

Фото: телеграм-канал "Андрей Алексеенко"

Два сотрудника МЧС РФ получили тяжелые ранения в результате атаки украинских военных в Алешках Херсонской области, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале.

По его словам, украинский беспилотник атаковал машину МЧС.

Ранее украинские солдаты применили новый тип ракет JROF HEF во время обстрела Калининского района Донецка.

Уточнялось, что данный тип ракет с поражающими элементами в виде 9 100 шариков и увеличенной дальностью до 40,2 километра был произведен в Словакии и передан Киеву странами Североатлантического альянса.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли город Стаханов в Луганской Народной Республике.



Артиллерия ВСУ вновь атаковала Донецк