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28 ноября, 15:43

Происшествия

Питающая Херсонскую область Каховская подстанция повреждена при обстреле ВСУ

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Вооруженные силы Украины своими выстрелами повредили Каховскую подстанцию, питающую Херсонскую область, сообщает ТАСС.

В "Херсоноблэнерго" подчеркнули, что она является ключевой, поэтому в регионе по-прежнему фиксируются перебои с электричеством.

"ВСУ обстреляли Каховскую подстанцию 330 киловатт. И вчера вели по ней огонь, но сегодня добили", – заявили в предприятии.

Осмотреть повреждения пока невозможно, поскольку украинские войска продолжают обстреливать подстанцию. Ожидается, что вопрос с электроснабжением региона будет решен в течение суток.

Ранее сообщалось, что ВСУ дважды за один день обстреляли деревню Городище Рыльского района в Курской области. Как рассказал губернатор региона Роман Старовойт, люди не пострадали, однако осколками были повреждены забор и фасад у одного дома, у второго – посечены окна. Также был перебит газопровод.

До этого ВСУ подвергли обстрелу город Валуйки в Белгородской области. В результате атаки повреждения получили два частных дома. Также осколки снарядов посекли еще три дома и два автомобиля.

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