ВСУ обстреляли город Валуйки Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу город Валуйки в Белгородской области. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Повреждения получили два частных дома. В частности, осколки снарядов посекли еще три дома и два автомобиля.

"Оперативные и аварийные службы находятся на месте, подомовой обход продолжается", – отметил глава региона.

7 ноября ВСУ обстреляли центр города при помощи РСЗО HIMARS. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, повреждения получили четыре объекта гражданской инфраструктуры. Кроме того, по его словам, совершено прямое попадание в здание Управления труда и социальной защиты населения.

Вечером пострадавших насчитывалось более 20 человек. Травмы получили и сотрудники бригады скорой помощи, прибывшие помогать раненым.

Утром 8 ноября число пострадавших увеличилось до 55.

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